Kırşehir'de Nevruz Bayramı mesajları

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu mesajında, nevruzun yeni yıl ya da bahar bayramı olarak bilinen, geleneksel olarak kutlanan kültür mirası olduğunu anımsattı.

Nevruz geleneğinin sadece baharın gelişi, bolluk ve bereketin simgesi olmadığını aktaran Ekicioğlu, "Nevruz aynı zamanda toplumlar arası kültürel çeşitliliğe, uzlaşma ve komşuluk ilişkilerine katkıda bulunan, dayanışma değerlerini teşvik eden en güzel örnekler arasındadır. Umudu birlikte ekmenin, dayanışmanın, eşitliğin, kardeşliğin ve birlikte yönetme kültürünün bilinciyle daha güzel bir Kırşehir için tüm hemşerilerimin Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Halil Çalışır da yarın Ankara Caddesi'ndeki Türk Büyükleri Parkı'nda Nevruz Bayramı'nın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm Orta Doğu ve Türk coğrafyalarında coşkuyla baharın gelişi, doğanın tekrar uyanışı kutlanıyor. Nevruzun bolluk ve bereketi müjdeleyen sıcak günlerini mutlulukla geçirebilmemiz için tüm güzellik ve cömertliğiyle bizi bağrında barındıran doğa ve çevremizle tam bir uyum içinde yaşamamız ve onu sevgi ve özenle korumamız gerekmektedir. Bu bereket ve uyanış döneminin hayırlı ve uğurlu olmasını, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum."