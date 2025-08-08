Kırşehir'de Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali Başladı

UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali başladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen program resim sergisinin açılmasıyla başladı.

Ardından Muharrem Ertaş Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Türkmen-Abdal geleneğinin güçlü sesi Bozkırın Tezenesi merhum Neşet Ertaş'ın ismini taşıyan festivali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Demiryürek, Neşet Ertaş'ın türkü ve bozlaklarıyla halkın sesi olduğunu belirterek, "Anadolu'nun derinliklerinden süzülen irfanı türküleriyle yoğurmuş, bir gönül elçisidir. ?Bu festival vesilesiyle yalnızca Neşet Ertaş'ı anmıyor, aynı zamanda onun şahsında abdallık geleneğini, bozlağın evrensel sesini, türkülerin kuşaktan kuşağa aktarılan mirasını ve Anadolu irfanını da yaşatıyoruz. Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, kültürel sürekliliğe katkı sunan bir sorumluluk ve aynı zamanda geçmişe duyulan bir vefa borcudur." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da bozkırda yükselen bir çınar olarak Neşet Ertaş'ın bu toprakların sesi, sözün özü, sazın ise nefesi olduğunu, onun türkülerinin Anadolu'yu ve milletin hayatını anlattığını ifade etti.

"Bütün eserleri herkesin anlayacağı şekilde öz Türkçeydi"

Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş babasının hayatı boyunca ayrımcılığın her türlüsüne karşı çıktığını, insancıl bir bakış açısı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Neşet Ertaş, ağzından çıkan her kelimeye dikkat ederdi. Eserlerindeki sözlerde doğru anlaşılıyor mu, bir yanlış anlaşılma olabilir mi diye en ince detayına kadar incelerdi. Bütün eserleri herkesin anlayacağı şekilde öz Türkçeydi. Hangi işi yaparsan yap elinden gelenin en iyisini yapmalısın derdi. Hayatı boyunca üreten, atalarımızdan aldığını kendi dünya görüşü ve bildiği doğruları, eserlerine yansıtarak halkımıza sunan ömrünü bu yolda harcayan birisiydi."

Neşet Ertaş'ın yakın dostu ve adına kitap yazan sanatçı Bayram Bilge Tokel ise merhum Ertaş'ın özel bir insan olduğunu, son 15 yılında gece gündüz beraber olduklarını söyledi.

Daha sonra Prof. Dr. Salahaddin Bekki, Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, İmdat Avşar ve Metin Duran'ın katıldığı bir panel düzenlendi

Festival 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler ve konserlerle devam edecek.