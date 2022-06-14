Kırşehir'de "Naaş-ı Muhteremler" oyunu sahnelenecek - Haberler

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Kırşehir'de "Naaş-ı Muhteremler" oyunu sahnelenecek

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de 'Naaş-ı Muhteremler' oyunu sahnelenecek

Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Naaş-ı Muhteremler" oyununu sahneleyecek.

Kırşehir Belediyesi Tiyatro Topluluğu, "Naaş-ı Muhteremler" oyununu sahneleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tiyatro topluluğunun belirli periyotlarla hazırladıkları oyunları kent halkıyla buluşturmaya devam ettiği belirtildi.

"Naaş-ı Muhteremler" oyununun Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 16 Haziran perşembe günü saat 20.00'de tiyatro severlerle buluşacağı vurgulanan açıklamada, oyunun ücretsiz olduğu kaydedildi.

Tayfun Türkili tarafından yazılan oyunda, bir emekli büyükelçi ile eşinin, gazetelerdeki cinayet haberleri üzerine konuşurken, bir adamın kapılarını çalmasıyla içine girdikleri macera konu ediliyor.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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