Kırşehir'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kırşehir'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kırşehir'de müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Kırşehir'de müstakil evin bahçesindeki tandırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Kırşehir'de müstakil evin bahçesindeki tandırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çukurçayır Mahallesi'nde bulunan müstakil evin tandırında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, yangını eve ve çevredeki ağaçlara sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle müstakil evin bahçesinde hasar meydana geldi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Çukurçayır Kırşehir İtfaiye Güncel Haberler

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