Kırşehir'de muhtarlara asayiş uygulamalarıyla ilgili bilgi verildi - Haberler

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Kırşehir'de muhtarlara asayiş uygulamalarıyla ilgili bilgi verildi

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de muhtarlara asayiş uygulamalarıyla ilgili bilgi verildi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis evinde yapılan toplantıda, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, mahalle muhtarlarına kentteki genel asayiş durumu ve ekiplerin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Suçlulara karşı alınabilecek önlemlerin anlatıldığı toplantıda, sosyal medyada çıkan, vatandaşları korku ve paniğe sürükleyen asılsız haberlere itibar edilmemesi istendi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına karşı şüpheli görülen şahıslar ile kayıtları bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin polise bildirilmesi talep edildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele faaliyetleri, KADES uygulaması ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ile ilgili çalışmalar anlatılarak, internet alışverişlerinde güvenli sitelerin tercih edilmesi hususunda vatandaşların uyarılması için muhtarlardan destek istendi.

İl Emniyet Müdürü Türesin ve ilgili birim amirleri, toplantının ardından muhtarların taleplerini dinledi.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

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