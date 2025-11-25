Kırşehir'de Motosiklet Sürücüsüne 61 Bin Lira Ceza
Kırşehir'de 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak kaçmaya çalıştı. E.A. isimli sürücü, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 61 bin 215 lira idari para cezası aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki denetimleri sırasında E.A. idaresindeki motosikleti durdurmak istedi. E.A., 'dur' ihtarına uymayarak motosikleti ile kaçmaya başladı. Trafikte tek teker ile ilerleyip, drift atan ve kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, takip sonucu yakalandı. E.A.'ya, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak', 'Kırmızı ışık ihlali', 'Trafik kolluğunun uyarılarına uymamak', 'Aşırı hız yapmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit ihlali yapmak' gibi toplam 7 farklı maddeden 61 bin 215 lira idari para cezası uygulanarak, motosiklet trafikten menedildi. Öte yandan motosikletlinin trafiği tehlikeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.