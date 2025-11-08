Haberler

Kırşehir'de Motosiklet Kazasında 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kırşehir'de otomobilin çarptığı 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.Y., hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kırşehir'de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kılıçözü Sanayi Sitesi içinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü B.Y. (14) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
