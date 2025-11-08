Haberler

Kırşehir'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırşehir'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Kırşehir'de otomobil ile çarpışan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü B.Y., hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

KIRŞEHİR'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü B.Y. (14), hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. B.Y.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.Y., metrelerce savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Y., Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan B.Y., kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobil ile motosikletin çarpıştığı, B.Y.'nin metrelerce savrulduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
