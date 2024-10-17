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Kırşehir'de Motosiklet Denetimleri: 2 Binden Fazla İhlal Tespit Edildi

Kırşehir'de Motosiklet Denetimleri: 2 Binden Fazla İhlal Tespit Edildi
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Kırşehir'de yapılan denetimlerde 2024 yılının ilk 9 ayında 3 bin 926 motosiklet kontrol edildi, bunlardan 2 bin 569'una kural ihlali nedeniyle yaptırım uygulandı. Trafik güvenliği için sürücülere koruyucu ekipman kullanımı ve kurallara uyulması konusunda uyarılar yapıldı.

Kırşehir'de yılın ilk 9 ayında 3 bin 926 motosiklet denetlendi, 2 bin 569'una kural ihlali nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kayıtlı 2 ve 3 tekerli motosiklet türü 8 bin 618 araç sık sık denetleniyor.

Trafik güvenliğinin sağlanması için yapılan denetimlerde 2024 yılının ilk 9 ayında 3 bin 926 motosiklet denetlenirken bunlardan 2 bin 569'una kural ihlali nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Denetimlerde trafik güvenliği açısından 190 motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi.

Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimde, ?baş ve yüzü koruyacak kask kullanımı, dizlik, dirseklik, eldiven gibi diğer koruyucu ekipmanların da kullanılması, hız sınırının aşılmaması, trafik kurallarına uyulması konularında sürücülere uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

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