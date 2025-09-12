Kırşehir'de Motorlu Kuryelere Trafik Güvenliği Eğitimi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki motorlu kuryeleri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde motorlu kuryelerin trafikte sorun yaşamamaları ve kazalara sebebiyet vermemeleri amacıyla çalışma yürüttü.

Kent merkezinde motorlu kurye aracılığı ile faaliyet sürdüren 22 işletmeyi ziyaret eden ekipler, yetki belgeleri hükümleri ve trafik güvenliğinin sağlanması adına hazırlanan broşürlerin dağıtımını yaptı.

Farklı işletmelerde çalışan 46 motorlu kuryeyle görüşen polis ekipleri, uyarılarda bulunarak, dikkat etmeleri gereken hususları anlattı.

Motorlu kuryelerin güvenli sürüşleri, kullanmaları gereken koruyucu ekipmanları, trafik ışıklarına riayet etmeleri, kaldırımlarda sürüş yapmamaları gibi konularda hatırlatma yapılan motorlu kuryeler, tüm araç sürücülerinin uyması gereken kurallara riayet etmelerinin herkes için önemi hakkında bilgi verildi.