Kırşehir'de minik öğrencilere trafik kuralları uygulamalı olarak öğretildi

Kırşehir'de polis ekiplerince minik öğrencilere uygulamalı olarak trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Cacabey Meydanı'nda çocuklarda trafik bilincinin oluşması için etkinlik düzenlendi.

Küçük yaşlarda trafik bilincinin aşılanmasının amaçlandığı programda, yaya geçitler, araçta arka koltukta oturulması, emniyet kemeri takmalarını, güvenli geçiş yöntemleri ve yaya olarak uyulması gereken kurallar anlatıldı.

Daha sonra çocuklara oluşturulan küçük parkurda akülü araçlarla uygulamalı olarak da trafik eğitimi verildi.

Etkinliğin 2 gün süreceği belirtildi.