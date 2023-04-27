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Kırşehir'de minibüste yaklaşık 45 kilogram skunk bulundu

Kırşehir'de minibüste yaklaşık 45 kilogram skunk bulundu

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Kırşehir'de bir minibüste eşyaların arasına gizlenmiş 45 kilo 232 gram skunk ele geçildi, sürücü tutuklandı.

Kırşehir'de bir minibüste eşyaların arasına gizlenmiş 45 kilo 232 gram skunk ele geçildi, sürücü tutuklandı.

Kırşehir- Kayseri kara yolu Ortaköy kavşağında uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurulan lüks minibüste, sürücünün hareketlerinden şüphelenerek arama yaptı.

Araçtaki eşyaların arasına gizlenmiş 45 kilo 232 gram skunk ve 276 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.Ö, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Kırşehir Kayseri Güncel Haberler

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