Kırşehir'de meyve bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
AA - Abdullah Yıldız - Güncel
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Kırşehir'de meyve bahçelerinin bulunduğu alanda yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.
Kırşehir'de meyve bahçelerinin bulunduğu alanda yangın itfaiye ve orman ekiplerince söndürüldü.
Merkeze bağlı Özbağ beldesindeki ağaçlık alanda bulunan bir meyve bahçesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ve orman ekipleri, yangını diğer bahçelere sıçramadan söndürdü.
Yangın nedeniyle bahçede hasar meydana geldi.
AA / Abdullah Yıldız - Güncel