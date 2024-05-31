Kırşehir'de lise öğrencilerine 'Güvenli gelecek için bilinçli toplum' projesi tanıtıldı

Kırşehir'de lise öğrencilerine "Güvenli gelecek için bilinçli toplum" projesi hakkında bilgi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünün faaliyetleri kapsamında Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi konferans salonunda lise öğrencilerine proje tanıtımı yapıldı.

215 öğrencinin katılığı etkinlikte, "Güvenli gelecek için bilinçli toplum" projesinin öğrencilere katkıları ve topluma etkileri bahsedilirken, öğrencilerin güvenli eğitim, sağlık okur-yazarlığı, sosyal toplum, spor ve yaşam bilinci gibi konular anlatıldı.

Bağımlılıklarla mücadele, toplumsal konularda duyarlı olma, sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme, yeterli ve dengeli beslenme, stres yönetimini, düzenli egzersiz gibi konular değerlendirildi.

Öte yandan etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, öğrencilerin sorularını cevapladı.