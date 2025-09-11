Haberler

Kırşehir'de Kuyumcu Tutuklandı, Eşi Serbest Bırakıldı

Kırşehir'de Kuyumcu Tutuklandı, Eşi Serbest Bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de kaybolan kuyumcu Ahmet Durukan, eşi Dilek Durukan ile birlikte İstanbul'da yakalandı. Ahmet Durukan, adli kontrol ile serbest bırakılan eşi Dilek Durukan'ın aksine tutuklandı.

KOCA TUTUKLANDI; EŞİ SALIVERİLDİ

Kırşehir'de iş yerinin kapısına, 'Kısa bir mola, pazartesi günü görüşmek dileğiyle' notu asan ve yaklaşık 10 gündür haber alınamayan kuyumcu Ahmet Durukan ve eşi Dilek Durukan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanarak, gözaltına alındı. İstanbul'dan Kırşehir'e getirilen Durukan çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan çiftten Ahmet Durukan tutuklanırken, eşi Dilek Durukan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas'tan İsrail ordusuna kanlı pusu! Tankı böyle imha ettiler

İsrail ordusuna kanlı pusu! Tank içindeki askerle birlikte küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.