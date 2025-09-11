Kırşehir'de Kuyumcu Tutuklandı, Eşi Serbest Bırakıldı

KOCA TUTUKLANDI; EŞİ SALIVERİLDİ

Kırşehir'de iş yerinin kapısına, 'Kısa bir mola, pazartesi günü görüşmek dileğiyle' notu asan ve yaklaşık 10 gündür haber alınamayan kuyumcu Ahmet Durukan ve eşi Dilek Durukan Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanarak, gözaltına alındı. İstanbul'dan Kırşehir'e getirilen Durukan çifti emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan çiftten Ahmet Durukan tutuklanırken, eşi Dilek Durukan ise adli kontrolle serbest bırakıldı.