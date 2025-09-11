Haberler

Kırşehir'de Kuyumcu Altın ve Para Dolandırıcılığından Tutuklandı

Kırşehir'de, altın ve para alışverişi yaptığı müşterilerinin şikayetleri üzerine kuyumcu A.D. tutuklandı. Müşteriler, verdikleri altın ve paraları geri alamadıklarını belirterek şikayetçi oldular.

Kırşehir'de altın ve para alışverişi yaptığı müşterilerinin şikayeti üzerine gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

Kırşehir'de iş yerinin kepenklerini indirdikten sonra kendisinden yaklaşık 10 gündür haber alınamayan kuyumcu A.D. ve eşi D.D. hakkında bazı müşteriler, verdikleri para ve altınları geri alamadıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kuyumcu ve eşi, İstanbul'da gözaltına alınarak Kırşehir'e getirildi.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlan çift, Kırşehir Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe A.D tutuklanırken, eşi D.D ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
