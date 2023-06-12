Kırşehir'de kuvvetli yağışların ardından hasar tespiti yapıldı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuvvetli yağışların ardından hasar tespiti yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki kuvvetli yağışlar nedeniyle tarımsal üretim yerlerindeki zarar tespiti için çalışma yapıldı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kuvvetli yağışların ardından hasar tespiti yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki kuvvetli yağışlar nedeniyle tarımsal üretim yerlerindeki zarar tespiti için çalışma yapıldı.

Akpınar ve Boztepe ilçelerinde dolu ve kuvvetli yağışın ardından oluşan zararlar için ekipler sahada incelemelerini sürdürürken, tarım arazilerindeki hasar tespiti yapıldı.

Kuvvetli yağışın bazı bölgeleri olumsuz etkilediğini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, Boztepe'nin Çamalak köyünde hayvan telefi, yem zararı ve istinat duvarında yıkılma suretiyle zarar meydana geldiğini ifade etti.

Akpınar'ın Çiftlik Mehmet Ağa, Alişar ve Büyükabdiuşağı köylerinde ise lokal olarak yağış nedeniyle dere yataklarına yakın tarımsal arazilerde kısmi ürün zararlarının olduğunu vurgulayan Seçen, ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.