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Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi

AA - Serkan Güner - Güncel
Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi

Kırşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi.

Kırşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kesimhane ve kurban komisyonlarının belirlediği alanlarda kurbanların kesilmesi gerektiği belirtildi.

Cadde, sokak ve parklarda kurban kesilmemesi ve çevreye zarar verilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kent merkezinde kurban satış yeri Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ticaret Borsası'na ait canlı hayvan satış noktasıdır. Kurban kesim alanları ise Organize Sanayi Bölgesi'ndeki et kombina alanları, Çiçekdağı ilçe yolundaki ve Özbağ'daki et kombinaları, Kuşdilli Mahallesi'ndeki Kapalı Pazaryeri olarak belirlenmiştir. Ayrıca, vatandaşların kendi özel mülklerinde ve mandıralarında çevreyi kirletmeyecek şekilde kurban kesimi yapmalarına izin verilmiştir. Deri toplama ve kelle ütme yeri olarak, Neşet Ertaş Kültür Merkezi yanındaki Eski Sanayii boşluk alanı belirlenmiştir."

AA / Serkan Güner - Güncel

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