Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artıyor

Kırşehir'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri Artıyor
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Kırşehir ve çevresinde Kurban Bayramı nedeniyle kara yollarında yoğunluk yaşanırken, Kırşehir Valisi Demiryürek denetimlerde bulunarak güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Bayram boyunca toplam 1495 güvenlik personeli, vatandaşların huzuru için görev yapacak.

Ankara ve Kırşehir- Kayseri kara yollarında yoğunluk oluştu. 26 ilin geçiş güzergahı olan kentte, ekipler de trafik denetimlerini artırdı.

Kırşehir- Ankara ve Kırşehir- Kayseri kara yollarında Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek de denetimleri yerinde takip ederek, Mucur İnanç mevkii emniyet-jandarma ortak uygulama noktasını ziyaret etti. Vali Demiryürek, kontrol noktasında durdurulan araçlardaki vatandaşlarla bayramlaşarak, çocuklara hediyeler dağıttı. Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım da eşlik etti.

'YOLUN SONU BAYRAM OLSUN'

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Demiryürek, "Güvenlik güçleri arkadaşlarımız Kırşehir girişinde yol kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Bayram olması sebebiyle bütün personelimiz teyakkuz halinde görevlerinin başında. Seyahat eden vatandaşlarımıza aynı zamanda rehberlik etmek misyonuyla da görevlerini yapıyorlar. Kırşehir'den Ankara-Kırıkkale ve Kayseri istikametine doğru bir yoğunluğumuz bulunmakta. Kırşehir güzargahında bayram öncesi herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta. Bayram boyunca kontrollere ve denetimlere devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda 'yolun sonu bayram olsun' mottosuyla tüm uygulamalarımızla vatandaşlarımızın yuvalarına, sevdiklerine esenlikle kavuşmalarını çok istiyoruz. Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri amacıyla bayram süresi boyunca polis sorumluluk bölgemizde 202 trafik personeli, 419 asayiş personeli olmak üzere toplam 621 personelimiz görev yapacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise yine 121 trafik personeli, 853 asayiş personeli olmak üzere toplam 874 jandarma personelimiz bayram boyunca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görevinin başında olacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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