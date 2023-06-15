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Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde kesimhane ve canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesinde kesimhane ve canlı hayvan pazarı hizmete açıldı

Güncel Haberler

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kesimhane ve canlı hayvan pazarı hizmete açıldı. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoglu, kurban kesim alanı ve canlı hayvan pazarının bayram süresince hizmette olduğunu söyledi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kesimhane ve canlı hayvan pazarı hizmete açıldı.

İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoglu, kurban kesim alanı ve canlı hayvan pazarının bayram süresince hizmette olduğunu söyledi. Hakanoğlu, "Hayvan Pazarı ve kesimhane hizmetlerinden herhangi bir ücret alınmayacak. Hayvan pazarımızın sahipleri olan tüm bölge halkımızın hizmetine sunulmuştur. Hayvan pazarımızda, padoklarımız ve her bir padok için ayrılmış içme suyu, 24 saat kayıt yapan güvenlik kamerası, kafetarya, belediye zabıta hizmeti, kolay yükleme boşaltma rampaları mevcuttur" diye konuştu.

Canlı hayvan pazarı ve kesimhane alanı 4 bin 500 metrekare açık alan, bin 500 metrekare otopark alanı 300 metrekare kapalı kesim alanı ile hizmet sunuyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kurban Bayramı Çiçekdağı Kırşehir Güncel Haberler

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