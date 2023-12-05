Kırşehir'de Kümes Hırsızlığı: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Kırşehir'de bazı kümeslerden çalınan 100 güvercinin izi güvenlik kameralarıyla sürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.T. ve R.T.D. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Güvercinler, sahiplerine teslim edildi.

Kırşehir'de, kümeslerden güvercin çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kervansaray, Nasuhdede ve Bahçelievler mahallerindeki bazı kümeslerden 100 güvercinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri S.T, ve R.T.D'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, piyasa değeri yaklaşık 200 bin lira olduğu belirtilen 100 güvercin, polis tarafından sahiplerine teslim edildi.