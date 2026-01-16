Haberler

Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de yapılan bir operasyonda kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesildi. İşletme sahibi hakkında da adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesti, 800 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle işletme sahibi Y.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı

Leyla Aydemir davasında 8 yıl sonra yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu

Survivor'dan elenen Dilan'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi

Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt

Bakan Tekin'den tartışma yaratan "Atatürk" iddiasına yanıt
Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia

Atlas Çağlayan'ın öldüğü olayla ilgili skandal iddia
İki evladını öldürüp canına kıyan Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış

Evlatlarını katleden Youtuber son paylaşımında her şeyi anlatmış
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı