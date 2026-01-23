Kırşehir'de kumar oynayan 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesildi
Kırşehir'de yapılan bir operasyonda, kumar oynayan 3 kişiye toplam 34 bin 812 lira ceza kesildi. Ayrıca, kumar oynanmasına imkan sağladığı gerekçesiyle işletme sahibine de adli ve idari işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
İş yerine giden ekipler, kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye 34 bin 812 lira ceza kesti, 2 bin 400 lira ile oyun malzemelerine el koydu.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle işletme sahibi Ö.V. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel