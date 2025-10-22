Haberler

Kırşehir'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza, İşletme Sahibine İşlem

Kırşehir'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza, İşletme Sahibine İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de bir kahvehanede düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye toplamda 36 bin 998 lira ceza uygulandı. Kumar masasındaki 13 bin 800 liraya da el konuldu. İşletme sahibine de adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yakalanan kişilere toplam 36 bin 998 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 13 bin 800 liraya el konuldu.

Ayrıca işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem ve iş yerinde açıktan alkol sunumu yapılması nedeniyle tutanak tanzim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Selahattin Taşdöğen: Ölümden döndüm, hayatımı Yonca Evcimik kurtardı

Ölümden döndüğü anı ilk kez anlattı, hayatını kurtaran ismi açıkladı
Kamyonet arızalandı, sürücü kasadaki patatesleri vatandaşlara ücretsiz dağıttı

Seyir halindeki kamyonet arızalandı, vatandaşlar bölgeye akın etti
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisinde alacağı ücret belli oldu

Bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı

Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada

Edremit canisinin uzman çavuşu vurduğu anlar kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.