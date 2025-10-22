Kırşehir'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza, İşletme Sahibine İşlem

Kırşehir'de, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye 36 bin 998 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kent merkezinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Yakalanan kişilere toplam 36 bin 998 lira para cezası uygulandı, kumar masasındaki 13 bin 800 liraya el konuldu.

Ayrıca işletme sahibine "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem ve iş yerinde açıktan alkol sunumu yapılması nedeniyle tutanak tanzim edildi.