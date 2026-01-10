Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 641 lira ceza kesildi
Kırşehir'de bir kahvehanede kumar oynarken yakalanan 4 kişiye toplamda 46 bin 641 lira ceza kesildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
Kırşehir'de kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 46 bin 641 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir kahvehanede kumar onandığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Adreste kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 46 bin 641 lira ceza kesildi, 2 bin 200 lira ve oyun malzemelerine el konuldu.
Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen iş yeri sahibi İ.A. hakkında adli işlem başlattı.
