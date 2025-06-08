Kırşehir'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza

Kırşehir'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 36 Bin Lira Ceza
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Kırşehir'de yapılan denetimde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplamda 36 bin 988 lira ceza uygulandı. İş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'de kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuşdilli Mahallesi'ndeki bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi.

İş yerinde kumar oynandığını tespit eden ekipler, bir miktar para ile kumarda kullanılan 2 deste oyun kağıdı ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi A.S.K. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Kumar oynayan Y.T, A.U, Ö.K. ve A.A'ya ise 36 bin 988 lira ceza kesilerek idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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