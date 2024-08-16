Kırşehir'de Kötü Koku İhbarı Üzerine Erkek Cesedi Bulundu

KIRŞEHİR'de polisin kötü koku ihbarı üzerine gittiği bir apartmanın zemin katında, erkek cesedi bulundu. Komşuların 5 gündür kötü koku nedeniyle şikayet ettiği daireden çıkan cesedin Zekeriya Tekin'e (61) ait olduğu belirlendi.

Olay, Medrese Mahallesi 70'inci Sokaktaki Duran Topak Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda oturan vatandaşlar, 5 gündür etrafa yayılan kötü koku nedeniyle polise ihbarda bulundu. Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kokunun binanın zemin katındaki daireden geldiğini tespit etti. Dairenin kapısını açan ekipler, eve girdiklerinde hareketsiz halde yatan bir kişinin olduğunu gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan çalışma sonucu, hayatını kaybeden kişinin Zekeriya Tekin olduğu belirlendi. Tekin'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Zekeriya Tekin'in, yalnız yaşadığı ve en son 5 gün önce sabah saatlerinde komşuları tarafından görüldüğü öğrenildi.