Kırşehir'de angut avlayan kişiye 16 bin 336 lira ceza kesildi

Kırşehir'de, koruma altındaki 2 angut kuşunu avlayan kişiye 16 bin 336 lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, usulsüz avlanma tespit edildi ve kuşlar doğal yaşam alanlarına salındı.

Kırşehir'de koruma altındaki 2 angut avlayan kişiye 16 bin 336 lira ceza uygulandı.

Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, koruma altındaki kuşların avlandığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Mucur ilçesi yakınlarında bir ikamete düzenlenen operasyonda, koruma altındaki 2 angut bulundu.

Usulsüz avcılık yapan ikamet sahibine 16 bin 336 lira ceza kesilerek, adli işlem başlatıldı.

Gerekli rehabilitasyon ve bakım kontrolleri tamamlanan kuşlar, doğal yaşam alanlarına salındı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
