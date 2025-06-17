Kırşehir'de Konut Yağmasından Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırşehir'de "Konut ve eklentilerinden yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan ve yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Çorum'dan "Konut ve eklentilerinden yağma" suçundan yakalama kararı bulunan A.U'nun Kırşehir'de gizlendiğini tespit etti.

JASAT ekiplerinin yaptıkları operasyonla yakalanan firari hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

A.U'nun kısa bir süre önce Çorum'dan kaçarak çeşitli yollarla Kırşehir'e gelerek gizlendiği, Çorum Ağır Ceza Mahkemesinden de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı öğrenildi.