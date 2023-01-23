Kırşehir'de kocası tarafından öldürülen polis memuru Malatya'da toprağa verildi Güncel Haberler Kırşehir'de kocası tarafından öldürülen polis memuru Aslı Y, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Kırşehir'de kocası tarafından öldürülen polis memuru Aslı Y, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Polis memuru Aslı Y. (33) için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Tören alanına gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, merhumenin babası Cafer Çitil'i teselli etti. Aslı Y'nin cenazesi meslektaşlarının omuzlarında taşınarak katafalka getirilerek kondu. Bu sırada kardeşini taşıyan polis memurlarının yanında yürüyen ağabey Alparslan Çitil, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis memuru Aslı Y'nin cenazesi kılınan namazın ardından Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedildi. Kırşehir'de dün eşi Aslı Y'yi öldüren H.E.Y. (33), aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu. Kaynak: AA / Güncel Kırşehir Malatya Güncel Haberler

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