Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı
Kırşehir'de Jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan iki firariyi yakaladı. H.S. ve M.A., cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Jandarma ekiplerince Mucur'da hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ile Çiçekdağı'nda hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel