Kırşehir'de firari 2 hükümlü yakalandı

Kırşehir'de Jandarma ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan iki firariyi yakaladı. H.S. ve M.A., cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Jandarma ekiplerince Mucur'da hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S. ile Çiçekdağı'nda hakkında 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
