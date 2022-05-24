Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA - Abdullah Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Kırşehir'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Kırşehir'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kırşehir'de kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çiçekdağı ilçesinde ikamet eden K.B. ve eşi A.B, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerin para ve ziynet eşyası istediklerini belirterek, şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve asayiş ekipleri, yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin H.İ.D. ve G.D. olduğunu belirledi.

Ekipler, şüphelileri eve gelip K.B. ve A.B'den 3 büyük altını aldığı sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan H.İ.D. ve G.D, Yozgat Yerköy Adliyesinde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Abdullah Yıldız - Güncel

Dolandırıcılık, Çiçekdağı, Kırşehir, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title