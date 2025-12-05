Kırşehir'de Kazakistan'ın tarihi, kültürü ve sosyal yapısı anlatıldı

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Türk Dünyası Akademisi kapsamında, Kazakistan'ın tarihi, kültürü ve sosyal yapısı anlatıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Bozkırın Ruhu: Kazakistan" mottosuyla düzenlenen etkinlikte Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler şarkı ve geleneksel dans gösterileri sundu.

Programda konuşan KAEÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nur Çetin, Avrasya'nın kalbinde yer alan Kazakistan'ın stratejik önemi, doğal kaynakları ve siyasi gelişmeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Petrol, doğal gaz, uranyum başta olmak üzere zengin doğal kaynaklara sahip olan Kazakistan'ın önemli bir uzay üssünün bulunduğunu, bölge ülkeleri arasında gösterdiği istikrarlı gelişim ve yürüttüğü dengeli politikalarının ülkenin önemini de arttırdığını anlatan Çetin, Kazakistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı gün tanıdığını, yüksek stratejik ortaklık ile Türk-Kazak dostluğu ve kardeşliğinin ilelebet daim olmasını temenni etti.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Darkhan Beisenbay, Kırşehir'de eğitim gören Kazakistanlı öğrencilere sahip çıkan kent halkına teşekkür etti.

Beisenbay, Türkiye ile Kazakistan'ın ilişkilerinin her zaman güzel olduğunu vurgulayarak, coğrafyadaki durumları, ülkesinin ekonomik, kültürel ve sosyal yapısı hakkında bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen de hem Kazakça hem Türkçe konuşmada Türk dünyasının köklü birliğini anlatarak, Kazak ve Türk halklarının tarih boyunca kurduğu güçlü gönül bağlarının bugün de aynı samimiyetle sürdüğünü ifade etti.

Vali Yardımcısı Alper Balcı, Çetin ve Beisenbay'e plaket takdim etti.