Kırşehir'de kayıp gencin bulunması için çalışmalar devam ediyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 5 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için debisi düşürülen Kızılırmak ve çevresindeki arama çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan A'nın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu köyü civarı ve Kızılırmak kıyılarında yürütülen arama çalışmalarına dün akşam ara verildi.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Aramanın başlatıldığı noktadan Hirfanlı Baraj Gölü yönündeki 15-20 kilometrelik alanda sürdürülen çalışmalara, 15 jandarma su altı arama ve kurtarma personeli ile 9 polis katılıyor.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, önceki gün Kızılırmak kıyısında bulunmuştu.