Kırşehir'de kayıp genci arama çalışması sürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 6 gün önce kız arkadaşıyla kaybolan gencin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2 zanlının verdiği bilgiler doğrultusunda Hasan A'nın (21) bulunması için merkeze bağlı Kortulu köyü civarı ve debisi düşürülen Kızılırmak kıyılarında yürütülen arama çalışmalarına dün akşam ara verildi.

Havanın aydınlanmasıyla yeniden başlatılan arama çalışmalarına, jandarma su altı kadavra arama ve tespit köpeği de katılıyor.

Daha önce arama yapılan bölgeler, kadavra köpeği ile yeniden taranıyor.

Jandarma su altı arama kurtarma ile polis ekiplerinin Kızılırmak'ın Hirfanlı Baraj Gölü yönündeki arama çalışmaları da sürüyor.

Olay

Kırşehir'de iki gençten 25 Mart'tan beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti. Kayıp gençlerden Şeyma Demir'in cenazesi, 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunmuştu.