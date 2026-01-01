Beyaza bürünen Kırşehir, havadan görüntülendi
Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplarken, ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı. Meteoroloji, kar yağışının süreceği ve buzlanma uyarısı yaptı.
KIRŞEHİR'de gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte oluşan manzara, dronla görüntülendi.
Kent, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi, havadan dronla görüntülendi.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam etmesinin beklendiğini belirtirken, buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel