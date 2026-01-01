Haberler

Beyaza bürünen Kırşehir, havadan görüntülendi

Beyaza bürünen Kırşehir, havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de gece başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplarken, ekipler kar temizleme çalışmalarına başladı. Meteoroloji, kar yağışının süreceği ve buzlanma uyarısı yaptı.

KIRŞEHİR'de gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kentte oluşan manzara, dronla görüntülendi.

Kent, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ve Karayolları ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı. Beyaz örtüyle kaplanan kent merkezi, havadan dronla görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam etmesinin beklendiğini belirtirken, buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Saat verildi! AKOM'dan karın esir aldığı İstanbul için kritik uyarı

AKOM'dan kar yağışının etkili olduğu İstanbul için kritik uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber geldi

2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak