Kırşehir'de Kamyonla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Kırşehir-Aksaray kara yolunda meydana gelen kazada, otomobil kamyonla çarpıştı. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kırşehir- Aksaray kara yolu Şeker Fabrikası yakınlarında, H.T. (35) yönetimindeki 06 RJV 88 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 68 AET 619 plakalı kamyonla çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalıştı.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan H.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel