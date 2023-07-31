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Kırşehir'de Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

G.P. (35) idaresindeki 10 AIN 999 plakalı kamyonet, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Kaman kavşağında U.Ç'nin (20) kullandığı 71 ACV 215 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada U.Ç. ile aynı araçtaki M.M. (22) hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü G.P. ile aracındaki G.P. (14) ve N.P. (55), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel

Kırşehir Güncel Haberler

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