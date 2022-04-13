Kırşehir'de kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, bakanlıkların kadına yönelik şiddetle mücadele uygulamalarının yaygınlaştırılması çalışmalarına ağırlık vereceklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Akın'ın başkanlığında Valilik binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Vali Akın, kadına yönelik şiddetle mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini ifade etti.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz genelinde olduğu gibi biz de ilimizde 2021-2025 yıllarını kapsayan 4. Eylem Planını oluşturmuştuk. Özel günlerde stantlar açılarak kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna toplumda duyarlılığın artırılması, bakanlıklarımızca belirlenen uygulamaların yaygınlaştırılması gibi çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bugünkü toplantımızda da ilimizde kadına şiddetle mücadele konusunda yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirerek, bu yıl yapacağımız etkinlikleri gözden geçireceğiz. Toplantımızın mücadelemize katkı sunacağına inanıyorum."

İlgili kurumların temsilcilerinin kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik sunum yaptığı toplantıya, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, daire müdürleri ve komisyon üyeleri katıldı.