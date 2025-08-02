Kırşehir'de Kadın Gazeteciye Tehdit ve Hakaret: Saadettin Dernek Tutuklandı

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Kırşehir'de kadın gazeteci C.K.'ya sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilen Saadettin Dernek, polisin operasyonu sonucu tutuklandı. Operasyonda 2 tabanca ve 109 mermi ele geçirildi.

KIRŞEHİR'de kadın gazeteciye sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli mesajlar attığı iddia edilen Saadettin Dernek, tutuklandı. Kırşehir'de kadın gazeteci C.K., sosyal medya üzerinden Saadettin Dernek tarafından tehdit ve hakaret içerikli mesajlar aldığı iddiasıyla polis merkezine başvurdu. C.K.'nın şikayeti sonrası Dernek, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 3 ikamet, 2 araç ve iş yerinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca ve 109 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Dernek, işlemlerinin ardından 'Tehdit ve hakaret' suçundan tutuklandı.

Haber-Kamera: Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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