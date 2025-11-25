Haberler

Kırşehir'de Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 61 Bin Lira Ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak kaçmaya çalıştı. Yapılan denetim sonrası sürücüye toplamda 7 farklı maddeden 61 bin 215 lira idari para cezası kesildi.

KIRŞEHİR'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan ve yaptığı hareketlerle trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne, 61 bin 215 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki denetimleri sırasında E.A. idaresindeki motosikleti durdurmak istedi. E.A., 'dur' ihtarına uymayarak motosikleti ile kaçmaya başladı. Trafikte tek teker ile ilerleyip, drift atan ve kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, takip sonucu yakalandı. E.A.'ya, 'Sürücü belgesiz araç kullanmak', 'Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak', 'Kırmızı ışık ihlali', 'Trafik kolluğunun uyarılarına uymamak', 'Aşırı hız yapmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde şerit ihlali yapmak' gibi toplam 7 farklı maddeden 61 bin 215 lira idari para cezası uygulanarak, motosiklet trafikten menedildi. Öte yandan motosikletlinin trafiği tehlikeye attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.