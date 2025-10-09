Haberler

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Narkotik Operasyonları Düzenlendi

Kırşehir'de polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak alkol ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen baskınlarda çok sayıda malzeme ve bitki bulundu, şüpheliler gözaltına alındı.

Kırşehir'de polis ve jandarma ekiplerince kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edildi.

Kent merkezi Nasuhdede Mahallesi'nde bir ikamete düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda saf anason yağı, malt içki aroması, kaçak viski ve rakı ile etil alkol derece ölçüm cihazı ele geçirildi.

Boztepe ilçesi Bağbaşı Mahallesi işle Kaman ilçesi Savcılı Büyükoba köyünde ise çeşitli miktarlarda esrar, Hint keneviri bitkisi ile 2 aydınlatma lambası, ısıtıcı, vantilatör bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
500
