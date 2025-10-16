Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 980 Koli Boş Makaron Ele Geçirildi

KIRŞEHİR'de polisin düzenlediği operasyonda durdurulan TIR'da yapılan aramada 980 koli boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen operasyonda durumundan şüphelenilen M.S.B. idaresindeki TIR durduruldu. Yapılan aramalarda 9 milyon 800 bin TL değerinde 980 koli boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR sürücüsü M.S.B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.