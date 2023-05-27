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Kırşehir'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Kırşehir'de Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu

Güncel Haberler

Kırşehir'de polisin iki bağ evi ve iki iş yerine düzenlediği operasyonda, 7 milyon lira değerinde kaçak tütün, makaron ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Kırşehir'de polisin iki bağ evi ve iki iş yerine düzenlediği operasyonda, 7 milyon lira değerinde kaçak tütün, makaron ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıklara yönelik 2 bağ evine ve 2 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda bağ evlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 7 milyon TL olan 903 bin 162 adet dal boş makaron, 112 bin 713 adet dal dolu makaron, 584 kilo kıyılmış tütün, 54 adet elektronik sigara, 427 bin adet paketleme poşetleri, 3 bin 100 kullanılmış bandrol, bin 400 adet sigara sarımında kullanılan kilitli poşet, 4 adet tüfek, 65 adet fişek, 4 adet manuel makine, 3 adet elektrikli makine ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba M.K, oğulları E.K ve S.G.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Kırşehir Güncel Haberler

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