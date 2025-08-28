Kırşehir'de Kaçak Cinsel Ürün Operasyonu: 1344 Ürün Ele Geçirildi
Kırşehir'de bir depoya yapılan operasyonda 1344 adet cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirilmiş, 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Emniyet ekipleri, insan sağlığına yönelik tehdit oluşturan sahte ve kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, insan sağlığına yönelik tehdit oluşturan sahte ve kaçak ürünleri piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezinde bir depoya düzenlenen operasyonda, 1344 cinsel içerikli kaçak ürün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan K.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel