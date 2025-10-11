Haberler

Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol ve 21 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol ve 21 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de polis ekipleri, kaçak alkol üretimine yönelik düzenlenen operasyonda 40 litre etil alkol ve 21 litre sahte içki ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de polis ekiplerince 40 litre etil alkol ve 21 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine adresi ve şüpheliyi bir süre takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda, O.Ö'nün iş yerinde 21 litre el yapımı sahte içki ve 40 litre etil alkol ile 85 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Gazze'de yeni dönem! İsrail'in çekildiği bölgelere bu birlikler konuşlanıyor

Gazze'de yeni dönem! İsrailli askerlerin yerini bu birlikler alıyor
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu

Damada yakın oynayan genç kız, gelinin hareketiyle şoke oldu
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi

Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.