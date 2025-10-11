Kırşehir'de Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Etil Alkol ve 21 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerince 40 litre etil alkol ve 21 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretiminin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak alkol üretildiği ihbarı üzerine adresi ve şüpheliyi bir süre takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda, O.Ö'nün iş yerinde 21 litre el yapımı sahte içki ve 40 litre etil alkol ile 85 tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.