Haberler

Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi

Kırşehir'de kaçak alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir il Emniyet Müdürlüğü, kaçak alkol üreten ve satan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 34 şişe ve 6 bidon kaçak alkol ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kırşehir'de kaçak alkol operasyonunda 34 şişe ve 6 bidon kaçak alkol ele geçirildi.

Kırşehir il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üreten ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent merkezinde E.A'ya ait bir ikamete operasyon düzenledi.

İkamette yapılan aramada, satışa hazır şekilde toplam 34 şişe ve 6 bidon içerisinde, 22 litre el yapımı kaçak viski ve rakı ile 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor
Bakkaldan çıkanlar mide bulandırdı

Bakkala giren ekipler şoka uğradı! Hemen şehir çöplüğüne götürüldü
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan yeni hamle