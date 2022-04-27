Kırşehir'de kabak kemane konseri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, "müzik şehri" Kırşehir'de, akademisyenlerin desteğiyle kabak kemane konseri düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, UNESCO'nun müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağına giren ilk kent olan Kırşehir'deki kabak kemane konseri üniversitenin Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türk Halk Müziği'nin yaylı sazlarından kabak kemane alanında eğitim alan üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 6 kişilik grup, öğretim elemanı Yunus Ethem Alan danışmanlığında Kırşehir'de müzik ziyafeti sundu.

Konserin sonunda açıklama yapan Alan, Kırşehir'de kabak kemane eğitimi alan öğrencilerde kısa sürede ciddi gelişim gördüklerini belirtti.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Kubilay Kolukırık da konser performansında emeği geçenlere katılım belgesi takdim etti.