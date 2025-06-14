Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. Yıl Dönümü Töreni
Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene jandarma personeli ve aileleri katıldı.
Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cacabey Meydanı'nda düzenlenen törende, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesinin okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.
Jandarma Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı tüfekli gösterisinin ardından açılan stantlar gezildi.
Törene, jandarma personelleri ve aileleri katıldı.
Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel