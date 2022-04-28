Kırşehir'de jandarma personeli öğrencilerle kitap okudu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli, "1 Kitap 1 Gelecek" etkinliği kapsamında köylerdeki okulları ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Sıdıklı, Köseli ve Yenidoğanlı ortaokullarının "1 Kitap 1 Gelecek" etkinliği kapsamında ziyaret edildiği belirtildi.

Okullardaki 348 öğrenciye hikaye, roman ve ders kitabı, soru bankası ve test kitapları hediye edildiği vurgulanan açıklamada, "Geleceğimiz olan çocuklarımıza '1 Kitap 1 Gelecek' faaliyeti kapsamında destek sağlanmış olup, öğrencilerimizle birlikte 30 dakika kitap okuma faaliyeti gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verildi.